ВР зробила перший крок до покарання за пропаганду ідей нацизму

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду ідей нацизму”, автором якого є народний депутат Олександр Фельдман.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 262 народних депутата з 420, зареєстрованих в сесійній залі.

Завданням проекту закону є закріплення визначення поняття “нацизм” та відокремлення дій, спрямованих на пропаганду нацизму від діяльності, що, навпаки, засуджує цю ідеологію.

Законопроект запроваджує диференційовану відповідальність за дії, пов’язані з пропагандою нацизму, в залежності від мети, ступеню суспільної небезпечності і форми вчинення таких дій.

Зокрема, проектом встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у разі публічного показу та розповсюдження атрибутики, символіки, друкованих чи аудіовізуальних матеріалів про нацизм без його засудження, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу підвищеного розміру – за дії, пов’язані із виготовленням, тиражуванням, збутом, або придбанням з метою збуту атрибутики, символіки, друкованих чи аудіовізуальних матеріалів про нацизм.