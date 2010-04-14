УНП вимагає припинити проросійську агітацію в школах

Кримська організація Української народної партії вимагає від міністрів освіти України та Криму негайно припинити протиправну офіційну діяльність проросійських організацій Криму через розпалювання ними міжнаціональної ворожнечі та відкриту неповагу до української державності в кримських школах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримської організації Української народної партії.

Кримська організація УНП заявляє, що громадське об’єднання «Русское единство» Криму політизує навчально-виховний процес в кримських школах, де проводить україноненависницькі агітаційні виступи перед батьками та дітьми.

Голова управи Кримської організації Української партії Микола БОРИСЕНКО повідомив прес-службі КримУНП, що був свідком такого заходу в одній з сімферопольських шкіл, що проходив під час загальношкільних батьківських зборів.

У Кримській організації УНП зазначають, що таким чином громадське об’єднання «Русское единство» в Криму порушує ст. 6 Закону України «Про освіту», яка гарантує «незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій» та п. 1 ст. 8 того ж закону, де вказано, що «навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій».

«За інформацією представника «Русского единства», такі заходи з показом агітаційного фільму про діяльність організації були проведені в 13, 27, 29, 20 та багатьох інших школах Сімферополя та плануються проводитися далі», — повідомив представник УНП. Окрім цього, за його словами, «представники організації оприлюднено висловили негативне ставлення до наявності українських класів в кримських школах, називаючи це явище «перекосом» курсу освіти, яке залишила колишня влада.

Представник УНП вважає, що «така протизаконна активність «Русского единства» є початком згортання присутності державної мови в кримській освіті, яка й до цього була доволі рідким явищем в школах автономії».