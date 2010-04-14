Клюєв прийде завтра у Верховну Раду з доповіддю

Програму соціально-економічного розвитку України на 2010 рік, проект якої був схвалений на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів, буде винесено на розгляд Верховної Ради завтра, 15 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що особисто буде робити доповідь з подання програми.

А.КЛЮЄВ відзначив, що згідно з документом, зростання ВВП в 2010 році очікується на рівні 3,7%, зростання промвиробництва - 5,3%, зростання виробництва в сільському господарстві - в межах 2,4%.

«Це невеликі відсотки, але я сподіваюся, якщо ми так сплануємо в реальному секторі економіки і в промисловості, то це може бути не 5,3, а 6%. А це тягне за собою і збільшення заробітної плати, і збільшення людей, які її одержують, і, природно, вони платять більше податків і надходження до бюджету (збільшуються - УНІАН)», - сказав А.КЛЮЄВ.