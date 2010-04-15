Тимошенко поїде на похорон Качинського

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО поїде на похорон Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії, який відбудеться у неділю в Кракові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

«Вважаю своїм обов’язком бути присутньою на похованні Леха Качинського і віддати останню шану великому патріоту Польщі і справжньому другу України», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, похорони Л.Качинського та його дружини Марії відбудуться у неділю на території королівського замку Вавель у Кракові. Похорон заплановано на 14.00 за польським часом.

У церемонії прощання візьмуть участь лідери багатьох країн світу, в тому числі Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, Президенти США та Франції Барак ОБАМА та Ніколя САРКОЗІ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Також у жалобних заходах візьме участь колишній глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО.