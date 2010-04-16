Наша Україна підняла над Херсоном великий синьо-жовтий прапор

В Херсоні біля меморіального комплексу парку Слави місцеві нашоукраїнці повісили на 22-метровий флагшток державний прапор площею 24 кв. м (6х4м).

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Херсонської обласної організації «Нашої України», колишній губернатор області Борис СІЛЕНКОВ, попередній прапор, який був повішений в серпні 2008 року до Дня Незалежності саме за його ініціативі, зник з невідомих причин два тижні тому.

Місце розташування прапора було вибрано з розрахунку, що встановлений на високих схилах Дніпра флагшток з прапором буде добре видно з кораблів, що проходять по Дніпру.

За словами Б.СІЛЕНКОВА, флагштоком і прапором має опікуватися облдержадміністрація, але парторганізація «Нашої України», дізнавшись про зникнення, вирішили не чекати, а повісити запасний прапор, який був придбаний рік тому.

Підняти велике полотнище на 22-метрову висоту стало можливе за технічною допомогою керівника міської організації «Нашої України» В’ячеслава БОСАКЕВИЧА.

«Прикро, що нікому в місті немає діла до того, що зник найбільший в області державний прапор. Але ми, враховуючі різні заяви чиновників щодо червоних прапорів, вирішили, що до свята Перемоги біля монумента Слави має майоріти жовто-блакитний Державний прапор України», - повідомив Б.СІЛЕНКОВ.

У заході з підняття прапора взяли учать близько 30 осіб.