Путін погодився на пропозиції Януковича: газ буде по 260 доларів?

Уряди Російської Федерації та України схвалили домовленості, досягнуті між "Газпромом" і його українськими партнерами в газовій сфері, зокрема за ціновими параметрами.

Про це повідомив російським інформагентствам представник прес-служби уряду РФ, передає РІА "Новости".

За його словами, узгоджені рішення засновані на пропозиціях, зроблених Росії Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Досягнуті домовленості щодо ціни повинні бути оформлені відповідною постановою уряду... Голова уряду Володимир ПУТІН дав вказівку підготувати проект постанови вже найближчим часом", - сказав представник прес-служби.

Він зазначив, що переговори між російською та українською сторонами з питання співпраці в газовій сфері проходили в п`ятницю.

"Результати переговорів доповіли голові уряду Російської Федерації", - зазначили в прес-службі.

У свою чергу "Газпром" повідомив, що в його центральному офісі в Москві відбулася робоча зустріч голови правління російського холдингу Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА.

"Сторони обговорили актуальні питання, пов`язані з виконанням довгострокових контрактів на постачання російського газу й транзит газу територією України", - повідомила прес-служба "Газпрому".

Нагадаємо, В.ЯНУКОВИЧ на початку квітня доручив прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ разом із керівниками ПЕК підготувати пропозиції для Росії з приводу зниження ціни на газ для країни.

Україна в першому кварталі 2010 року платила за російський газ 305 дол. за тисячу кубометрів, із другого кварталу ціна має зрости до 320-330 дол. Україна вважає ціну несправедливою й пропонує РФ її переглянути.

Голова українського уряду говорив, що Україна сумарно просить знижку на газ у розмірі 4 млрд. дол. на рік. При цьому М.АЗАРОВ пояснював, що оскільки ціни можуть бути переглянуті лише з другого кварталу, російська сторона може недорахуватися в 2010 році 3 млрд. дол. за поставки газу.

За його словами, для компенсації цих втрат Росії будуть запропоновані інші вигідні проекти. Офіційно запропонований українською стороною рівень цін на газ не називався, проте в російських ЗМІ з посиланням на джерела проходила інформація, що це 260 дол. за тис. кубометрів. Як можливі поступки у відповідь України називалися знижка на транзит російського газу до Європи, створення газотранспортного консорціуму, здача в оренду "Газпрому" підземних сховищ газу. А також - взамін на знижки за газ Київ готовий повернути Росії Кременчуцький НПЗ і допустити її як співвласника в майбутні блоки АЕС.