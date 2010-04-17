Могильов: за 5 років різко попсувався особовий склад міліції

За останні п`ять років через відсутність відповідальності за підсумки роботи професіоналізм міліції різко погіршився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні в інтерв`ю журналістам на території навчального центру внутрішніх військ МВС України, розташованому під Києвом.

«На мій погляд, за останні п`ять років через відсутність відповідальності за підсумки роботи ми значно зіпсували особовий склад. Тому потрібно зараз різко підвищити дисципліну», - сказав він, пояснивши при цьому, що практично щодня в Україні фіксуються надзвичайні події за участю особового складу.

«Такого бути не повинно, тому ми поставили дуже жорсткі оцінки, аби за будь-яку НП, пов`язану з особовим складом, відповідала як особа, яка її вчинила, так і її керівник. Начальник, який не зумів забезпечити нормальну поведінку своїх підлеглих, не повинен працювати», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Відповідаючи на запитання про тотальні кадрові ротації в МВС, міністр пояснив, що частина керівників після зміни керівництва відомства самі написали рапорту про відставку, а «частина людей, я вважаю, не відповідала тим критеріям, які ставлю я, тому зміна кадрового потенціалу, вона об`єктивно є».