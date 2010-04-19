Колесникова прооперували - «побутова травма»
16:20, 19 квітня 2010Політика
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Операція пройшла успішно
У суботу був прооперований віце-прем`єр України Борис Колесников. Про це «ОстроВу» повідомив прес-секретар віце-прем`єра Юрій Громницький.
За інформацією видання, Борис Колесников одержав травму (тріщину) хребта. Його прес-секретар відмовився назвати точний діагноз і обставини отримання травми, уточнивши лише, що це «побутова травма».
«Операція пройшла успішно. Сьогодні-завтра буде виписаний на амбулаторне лікування», - заявив «ОстроВу» Ю. Громницький.
Прес-секретар віце-прем`єра відмовився назвати місце проведення операції.
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