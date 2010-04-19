Расмуссен заявляє, що вулкан для НАТО - не проблема
17:12, 19 квітня 2010Політика
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Територія союзників захищена
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляє, що виверження ісландського вулкану не вплинуло на операції Альянсу.
Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав журналістам.
“Я можу запевнити вас, що ісландський вулкан не мав ніякого ефекту ні на наші операції, ні на захист території союзників”, - зазначив генсек НАТО.
Як повідомляв УНІАН, цивільний авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через викиди попелу від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.
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