Расмуссен заявляє, що вулкан для НАТО - не проблема

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляє, що виверження ісландського вулкану не вплинуло на операції Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав журналістам.

“Я можу запевнити вас, що ісландський вулкан не мав ніякого ефекту ні на наші операції, ні на захист території союзників”, - зазначив генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, цивільний авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через викиди попелу від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.