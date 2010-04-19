У БЮТ погрожують владі «активними формами протесту»

Керівник Центрального штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ наголошує, що опозиція розблокувала парламентську трибуну, щоб припинити спекуляції навколо бюджету, але якщо нова влада не виконуватиме взяті на себе соціальні зобов`язання, опозиція вдасться до інших форм протесту.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив в інтерв`ю газеті "Лівий берег".

"Ми готові використовувати активні форми протесту, якщо нова влада не буде виконувати взяті на себе соціальні зобов`язання", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, режим, який зараз формується в Україні, жорстко переслідуватиме своїх опонентів. "Перебуваючи при владі, ми все робили для того, щоб на законодавчому рівні забезпечити права опозиції, "регіонали" на це ніколи не підуть. Ігноруються навіть елементарні права опозиції", - наголосив він.

О.ТУРЧИНОВ уточнив, що йдеться, зокрема, про небажання влади надати опозиції контролюючі функції. Попри це, за його словами, підконтрольні владі ЗМІ почали пропагувати, що опозиція, блокуючи трибуну Верховної Ради, бореться за посади у комітетах і заважає бюджетному процесу. "Ми боремося не за комітети - за демократію", - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.