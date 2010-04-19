ПСПУ завтра пікетувати фрегат США

Севастопольська організація Прогресивної соціалістичної партії України завтра має намір пікетувати візит до міста фрегата Військово-Морських сил США «Джон Леслі Холл».

Про це УНІАН повідомив лідер міської організації ПСПУ, голова фракції «Народна опозиція» в Севастопольській міській раді Євген ДУБОВИК.

За інформацією Є.ДУБОВИКА, він розраховує, що 30-50 активістів партії на Графській пристані супроводжуватимуть входження корабля в бухту пікетом і плакатами «НАТО-нет!», «Севастополь не будет базой натовской военщины» та іншими.

Є.ДУБОВИК також повідомив, що стосовно ставлення до візитів турецьких кораблів до Севастополя міська організація ПСПУ переглянула свої підходи, і вже не пікетує їх, «оскільки ми тепер ставимося до них як до сусідів по Чорному морю».

Як повідомлялося, завтра, 20 квітня, в порт Севастополь з неофіційним візитом зайде фрегат ВМС США «Джон Л.Холл».

Основною метою візиту корабля ВМС США в порт Севастополя є відпочинок його екіпажу. Для американських моряків буде організована екскурсія історичними й культурними місцями міста-героя.

Як передбачено програмою візиту, під час перебування в Севастополі командир американського корабля зустрінеться з командуючим ВМС Збройних сил України віце-адміралом Віктором МАКСИМОВИМ і нанесе протокольний візит до Севастопольської міської державної адміністрації.