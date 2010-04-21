Якби вибори в Одесі відбулися сьогодні (опитування)
Більше половини городян незадовлені
Понад третина жителів Одеси зовсім незадоволені тим, як вирішуються проблеми міста.
Про це свідчать результати телефонного опитування «Оцінка роботи міської ради Одеси та мера. Думка городян», проведеного з 16 по 18 квітня 2010 року Одеським філіалом Інституту Горшеніна.
Всього за випадковою вибіркою було опитано 1 тис. респондентів віком від 18 років. Квотами були стать і вік опитаних. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.
За результатами цього дослідження експерти Інституту Горшеніна зробили такі висновки: 38,7% одеситів «зовсім незадоволені» тим, як місцева влада вирішує нагальні проблеми міста, ще 33,3% опитаних – «скоріше незадоволені».
Задоволені тим, як міська влада вирішує проблеми міста, менше чверті одеситів (23,1%). Із них 18,1% заявили, що робота місцевих влад із вирішення нагальних проблем міста їх «скоріше задовольняє», і лише 5,0% сказали, що «цілком задовольняє». Не визначилися з позицією з даного питання 4,9% жителів Одеси.
Більше половини городян (59,3%) негативно оцінюють роботу Одеської міської ради. З них близько третини (31,3%) оцінюють роботу міськради «точно негативно», більше чверті (28,0%) – «скоріше негативно».
Позитивну оцінку діяльності Одеської міської ради дали 23,4% респондентів. Із них 18,6% оцінюють роботу міськради «скоріше позитивно», 4,8% - «точно позитивно». Важко оцінити діяльність Одеської міської ради 17,3% опитаних.
Також третина одеситів (34,8%) однозначно негативно оцінюють роботу Едуарда ГУРВІЦА на посаді мера Одеси. Ще близько чверті (26,2%) дали оцінку «скоріше негативно». Число тих, хто позитивно оцінює його діяльність, менше, але не на багато, – 30,7% жителів Одеси. З них кожен п`ятий (21,6%) оцінює роботу мера Одеси «скоріше позитивно», а кожен десятий (9,1%) – «точно позитивно». Важко визначитися з оцінкою діяльності Е.ГУРВІЦА 8,3% респондентів.
Близько третини опитаних (36,4%) на запитання, чи відображають їхні інтереси дії Одеського міського голови, вибрали варіант відповіді «точно ні», понад чверть (28,3%) – «скоріше ні». Водночас, понад чверть одеситів (27,2%) вважають, що дії мера міста відображають їхні інтереси. З них 18,0% відповіли «скоріше так», а 9,2% - «точно так» на це запитання. Важко визначитися з відповіддю – 8,1% респондентів.
Якби вибори мера Одеси проводилися найближчої неділі, кожен шостий одесит проголосував би за Олексія КОСТУСЄВА (15,9%), майже такий же результат був би у Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО (15,5%). Діючого мера Одеси Е.ГУРВІЦА підтримали б 14,6% городян, а 12,6% проголосували б за молодого політика Олексія ГОНЧАРЕНКА. Сергій КІВАЛОВ і Світлана ФАБРИКАНТ набрали б 7,9% і 5,3% голосів одеситів відповідно. Решта можливих кандидатів на посаду Одеського міського голови набрала б менше 2% голосів. При цьому проти всіх на виборах мера Одеси проголосувало б 6,2% городян. Важко відповісти на це запитання 16,7% респондентів.