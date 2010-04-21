Сьогодні Янукович зустрінеться з Медведєвим
Планують обговорити...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у Харкові зустрінеться з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.
Як передає кореспондент УНІАН, серед питань, які плануються до обговорення, – розвиток кооперації у літакобудуванні, актуальні проблеми прикордонного та міжрегіонального співробітництва, газові домовленості та умови базування Чорноморського флоту РФ у Криму.
На зустрічі президентів України та Росії також йтиметься про підготовку до спільного святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
Також відбудеться зустріч президентів з керівниками прикордонних регіонів України і Росії, у ході якої глави держав обговорять актуальні питання подальшого розвитку українсько-російської міжрегіональної співпраці.
За програмою візиту В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ також відвідають Харківський авіаційний завод.