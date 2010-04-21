У Польщі оголосили дату дострокових виборів Президента

В.о. Президента Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ оголосив дату дострокових президентських виборів - вони пройдуть 20 червня 2010 року, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Президент Польщі Лех Качинський трагічно загинув в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня, після чого, відповідно до Конституції країни, повноваження глави держави автоматично перейшли до спікера нижньої палати парламенту Б.КОМОРОВСЬКОГО.

Згідно з чинним законодавством Польщі, між оголошенням дати виборів і їх проведенням має пройти не менш як 60 днів. Таким чином, вибори повинні відбутися 20 червня, а можливий другий тур - 4 липня. Згідно з виборчим законодавством, у списку повинні бути не менш як два кандидати. Кандидат у президенти, щоб бути зареєстрованим у Центральній виборчій комісії, повинен зібрати 100 тисяч підписів громадян.

Кандидатом від правлячої в Польщі партії "Громадянська платформа", найімовірніше, залишиться Б.КОМОРОВСЬКИЙ, який під час попередніх (первинних) виборів, проведених всередині партії, був оголошений 27 березня партійним кандидатом у президенти Польщі. Під час праймеріз Б.КОМОРОВСЬКИЙ набрав 68,5%, другий претендент - нинішній міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ одержав 31,5% голосів членів партії, повідомляє РІА «Новости».