Кабмін не оголошуватиме травневих канікул

Кабінет міністрів цього року не оголошуватиме травневих канікул через критичну ситуацію в економіці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Ми не будемо оголошувати канікул на два перших тижні травня. Це правда, що країна якось звикла відпочивати майже два тижні. Насправді, це зовсім непогано, якби у кожної родини був достаток, якби наші міста та села не потребували благоустрою. Але сьогодні ситуація в країні критична», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, кожен день відпочинку коштує сотні мільйонів гривень. «Тому маємо взяти на себе відповідальність і діяти за законом, не призначаючи додаткових вихідних і наступних відпрацювань», - додав він.

При цьому голова уряду назвав таке рішення непопулярним, водночас пославшись на результати соціологічних опитувань, згідно з якими 77% громадян вважають, що економічна ситуація в Україні погана.

«Що ж, скласти руки і чекати манни небесної? Ні. Вихід один – працювати», - наголосив М.АЗАРОВ.