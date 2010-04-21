Янукович здасть Росії український авіапром?

Лідер партії «За Україну!», народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що інформація про наміри влади віддати Росії українську авіаційну промисловість потребує невідкладного розслідування.

Як повідомили УНІАН у партії “За Україну!”, на думку В.Кириленка, «якщо переговори справді ведуться навколо проекту міжурядової угоди, оприлюдненої у ЗМІ, це означає підготовку до чергової «здачі» стратегічних інтересів Української держави».

«Передача контрольного пакета акцій державного концерну «Антонов» у власність АТ «ОАК», 89% акцій якої належать Російській державі, так само як пункти про призначення керівником наглядової ради «Антонова» громадянина Росії і багато інших положень документу означають здачу Росії стратегічної галузі нашої економіки, - відзначив В.КИРИЛЕНКО. - Україна як авіаційна держава перестане існувати, а наші авіапідприємства стануть підрозділами з обслуговування російського авіапрому з російським же менеджментом на чолі».

«Партія «За Україну!» засуджує політику здачі української ГТС, авіапрому та інших стратегічних підприємств в обмін на дешевший газ для наближених до ЯНУКОВИЧА олігархів» - відзначив В.КИРИЛЕНКО.

На його думку, «переговори про газ мають вести не урядовці, а господарюючі суб’єкти, як це є в усьому світі; і тим більше неприпустимо, щоб український уряд змішував до купи питання газу і контролю України над власною промисловістю».