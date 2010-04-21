Янукович здасть Росії український авіапром?
Кириленко вимагає розслідування
Лідер партії «За Україну!», народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що інформація про наміри влади віддати Росії українську авіаційну промисловість потребує невідкладного розслідування.
Як повідомили УНІАН у партії “За Україну!”, на думку В.Кириленка, «якщо переговори справді ведуться навколо проекту міжурядової угоди, оприлюдненої у ЗМІ, це означає підготовку до чергової «здачі» стратегічних інтересів Української держави».
«Передача контрольного пакета акцій державного концерну «Антонов» у власність АТ «ОАК», 89% акцій якої належать Російській державі, так само як пункти про призначення керівником наглядової ради «Антонова» громадянина Росії і багато інших положень документу означають здачу Росії стратегічної галузі нашої економіки, - відзначив В.КИРИЛЕНКО. - Україна як авіаційна держава перестане існувати, а наші авіапідприємства стануть підрозділами з обслуговування російського авіапрому з російським же менеджментом на чолі».
«Партія «За Україну!» засуджує політику здачі української ГТС, авіапрому та інших стратегічних підприємств в обмін на дешевший газ для наближених до ЯНУКОВИЧА олігархів» - відзначив В.КИРИЛЕНКО.
На його думку, «переговори про газ мають вести не урядовці, а господарюючі суб’єкти, як це є в усьому світі; і тим більше неприпустимо, щоб український уряд змішував до купи питання газу і контролю України над власною промисловістю».