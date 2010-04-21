ДТП з автомобілем Януковича: загинула людина

Автомобіль швидкої допомоги кортежу президента Віктора Януковича потрапив у ДТП.

Як повідомляють джерела Української правди, подія сталася на виїзді з проспекту Миколи Бажана на Бориспільське шосе.

Кортеж прямував в аеропорт "Бориспіль", звідки президент їхав на зустріч з президентом Росії Дмитром Медведєвим.

Як повідомив кореспондент "Української правди", мікроавтобус "Фольксваген" з кортежу зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ 2110. Водій авто загинув.

Станом на 11:45 прибула бригада МНС, яка намагається за допомогою спецзасобів звільнити пасажира заблокованого на задньому сидінні автомобіля ВАЗ. Він при свідомості.

Як відомо, переїзд Януковича супроводжується перекриттям вулиць. А кортеж їздить на високій швидкості.