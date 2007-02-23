Наша Україна і БЮТ “формалізували співпрацю” в Луцькій міськраді

На позачерговій сесії Луцької міської ради, в якій взяла участь лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, голова фракції «Наша Україна» Андрій КОЗЮРА оприлюднив сьогодні заяву, згідно з якою блоки «НУ» та БЮТ зобов`язалися діяти спільно при ухваленні вагомих рішень.

Як передає кореспондент, за словами А.КОЗЮРИ: «Не тільки у зв`язку з приїздом Юлії ТИМОШЕНКО, а й з днем народження Віктора ЮЩЕНКА ми формалізували співпрацю між блоками шляхом заяви».

Метою об`єднання у заяві названо підтримку програми В.ЮЩЕНКА, спільну розробку та ухвалення рішень для соціально-економічного розвитку Луцька тощо.