Губернатор Сухий просить вибачення у галичан

Голова Тернопільської облдержадміністрації Ярослав СУХИЙ вибачився за образливі висловлювання на адресу галичан.

Про це він повідомив в інтерв’ю газеті обласної влади «Свобода».

Як зауважив Я.СУХИЙ, за слова, які йому приписували, він вибачився ще у 1990 році. «І днями, на місцевому телебаченні, ще раз попросив вибачення», – сказав голова ОДА і додав, що «якесь інтерв’ю в «Известиях КПСС» 1990 року», яке йому зараз інкримінують, він не давав.

«Я ще тоді на мітингу на сходах обкому партії людям пояснював, що не давав ніякого подібного інтерв’ю. Журналісти висмикнули окремі слова, які й опублікували. Але оскільки там були образливі висловлювання на адресу галичан, я звернувся до громади з вибаченням», – пояснив свою позицію Я.СУХИЙ.

Він також запевнив, що з того часу, коли очолював у Тернополі міський комітет КПРС, багато чого переосмислив та переоцінив. «Я не опирався незалежності, можливо, зійшов з дороги. Люди повинні знати: політик має право один раз у житті змінити свої погляди. Після 1991 року я не відновлювався у КПРС, не очолив тут, на рідному мені Тернопіллі, ніяких рухів опору, як пропонували деякі гарячі голови. Врешті, я ніколи не виступав, як мені приписують, проти нагородження Бандери, Шухевича. Я збагнув, що є громадський компроміс, коли люди, політичні сили домовляються між собою заради добробуту і блага держави та її громадян», – стверджує Я.СУХИЙ.

Він закликав усі політичні сили області, які зараз критикують його за партійне минуле, «не навішувати ярлики», а «закачувати рукави і братися до господарки». «Ніяким яничаром, зрадником українського народу я не був і не буду ніколи. Так, я маю свою точку зору, і вона полягає у тому, що перш, ніж виходити на мітинги, потрібно забезпечити людям гідне життя. Надворі весна, пора сіяти, садити. Пора думати про майбутній урожай», – наголосив Я.СУХИЙ.

Як повідомляв УНІАН, одразу після представлення Я.СУХОГО 7 квітня як голови облдержадміністрації ВО «Свобода», яка має найбільшу фракцію в обласній раді, заявила, що не сприймає таке призначення і вважає його недопустимим, зважаючи на комуністичне минуле Я.СУХОГО, а також його позицію щодо національних героїв.