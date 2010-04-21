Експерт бачить, що ПР готується до виборів

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що команда Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА активно готується до виборів, в яких ставка на адміністративний ресурс буде пріоритетною.

Про це сказано в переданому агентству УНІАН коментарі А.ГОЛОБУЦЬКОГО з приводу завершення процесу формування вертикалі виконавчої влади в регіонах.

«Очевидно, що ЯНУКОВИЧ намагається переламати ситуацію й організувати так звані «точки прориву» в «чужих» регіонах. Саме цим пояснюється призначення губернаторами в західних областях перевірених київських політиків – Михайла ПАПІЄВА, Ярослава СУХОГО і Василя ГОРБАЛЯ. Для ефективної мобілізації адмінресурсу й переформатування відносин на регіональному рівні знадобиться час. Це означає, що Партія регіонів починає посилено готуватися до виборів, які відбудуться не раніше, ніж через півроку, і не пізніше, ніж через рік», - відзначив А.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На думку експерта, підхід команди В.ЯНУКОВИЧА хоч і виглядає ризикованим, однак може мати позитивні результати в короткостроковій перспективі.

«І ПАПІЄВ, і СУХИЙ, і ГОРБАЛЬ, очевидно, не є висуванцями місцевих політичних еліт. Проте в цьому й полягає їх позитив – вони рівновіддалені від груп впливу та інтересів регіональної еліти. Водночас з цим позиції ПР у цих регіонах не мали серйозних перспектив для зростання у разі консервативних сценаріїв розвитку ситуації. Очевидно, що завдання нових губернаторів полягатиме в організації технологічного прориву у формуванні позитивного іміджу нової влади», - вважає заступник директора АМС.