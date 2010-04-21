Донецький суд відібрав звання Героя і в Шухевича

Донецький апеляційний адміністративний суд визнав незаконним указ Президента України від 12 жовтня 2007 року про присвоєння звання Героя України головнокомандуючому Української повстанської армії Роману Шухевичу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні, розглянувши скаргу жителя Донецька, професора Донецького національного медичного університету Анатолія СОЛОВЙОВА, позов якого відмовився розглядати у жовтні 2009 року Донецький окружний адміністративний суд.

У жовтні свою відмову суд мотивував тим, що указ про присвоєння Р.Шухевичу звання Героя України не утискає прав громадянина А.СОЛОВЙОВА.

А.СОЛОВЙОВ у грудні 2009 року оскаржив рішення Донецького окружного адміністративного суду в апеляційному адміністративному суді.

Цю скаргу до розгляду апеляційний суд прийняв 29 березня 2010 року.

Сьогодні, на першому засіданні суду, вислухавши аргументи А.СОЛОВЙОВА про те, що Р.Шухевич був убитий у 1950 році, тобто, до проголошення Україною незалежності (до серпня 1991 року), тому не був громадянином України, суд задовольнив скаргу професора і скасував указ Президента.

Крім того, суд ухвалив стягнути з держбюджету 5 грн. 10 коп. за судові витрати на користь А.СОЛОВЙОВА.

У суді наголосили, що дане рішення набуває законної сили вже від сьогоднішнього дня.