Литвин чекає бюджет у п'ятницю

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що у п’ятницю проект державного бюджету на 2010 рік надійде до парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на прес-конференції за участю журналістів з країн СНД.

Як зауважив голова ВР, головні завдання, які постануть перед парламентом наступного сесійного тижня, - ухвалення програми соціально-економічного розвитку країни, ратифікаційні питання, а також розгляд та прийняття державного бюджету на 2010 рік.

«Ми плануємо прийняти бюджет до 30 квітня. Зрозуміло, що це екстремальні умови для прийняття такого документу. Він практично готовий, залишилося дочекатися узгодженої з російською стороною ціни на газ і перерахувати згідно з нею відповідні показники. У п’ятницю проект держбюджету надійде до Верховної Ради», - повідомив В.ЛИТВИН.