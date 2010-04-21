Росія продаватиме газ Україні на 30% дешевше.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Харкові голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН та голова правління “Газпрому” Олексій МІЛЕР підписали додаток до контракту від 19 січня 2009 року між «Газпромом» і «Нафтогазом» про купівлю-продаж природного газу у 2009-2019 роках, а також додаток до контракту від 19 червня 2009 року про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на 2009-2019 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пояснив журналістам, що у зазначених домовленостях йдеться про зниження ціни на російський газ для України на 30%, а якщо ціна газу відповідно до визначеної формули буде більшою, ніж 330 доларів, то така знижка становитиме 100 доларів.

У свою чергу Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що упродовж десяти років така «газова інвестиція» російської сторони для України становитиме 40 млрд. доларів.

«Україна впродовж найближчих десяти років отримає реальний інвестиційний ресурс, що, за підрахунками фахівців, становитиме 40 млрд. доларів. Це дуже важливо у цей кризовий період», - сказав Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ назвав таку домовленість «безпрецедентною в історії відносин між країнами» і подякував російському колезі за розуміння і підтримку.