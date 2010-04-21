Литвин «проковтнув» угоду щодо ЧФ РФ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що українсько-російські домовленості будуть вигідні обом країнам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він сказав під час прес-конференції в інформаційному агентстві «РИА Новости» за участю журналістів з країн СНД, відповідаючи на запитання, яких поступок слід очікувати від України під час вирішення питання щодо зниження ціни на російський газ.

«Мова йде про вибудовування системних відносин між Україною та Росією, про взаємовигідні домовленості, а не про поступки з боку України», - зазначив В.ЛИТВИН.

Водночас, за його словами, «попередні дії української влади, по суті, завели країну в глухий кут у питаннях енергетичного співробітництва». «Залишається незрозумілим, чому вище керівництво країни підписало контракти, за якими ціна на газ для України є найбільш високою серед європейських країн? Хотілось би дізнатися логіку формули цієї ціни, а також - хто від цього що отримав», - заявив керівник українського парламенту.

Він висловив припущення, що угоду про зниження ціни на газ розкритикують деякі політики та політичні сили.

На думку В.ЛИТВИНА, необхідно визнати, що в України та Росії непаритетні позиції: в результаті газових контрактів, підписаних взимку 2009 року, проблеми отримала Україна, а Росія їх не має. «Але я сподіваюсь, що при врегулюванні цього питання виграє одна сторона і не втратить інша», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, у Харкові голова правління НАК “Нафтогаз України” Євген БАКУЛІН та голова правління “Газпрому” Олексій МІЛЛЕР підписали додаток до контракту від 19 січня 2009 року між “Газпромом” і “Нафтогазом” про купівлю-продаж природного газу у 2009-2019 роках, а також додаток до контракту від 19 червня 2009 року про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на 2009-2019 роки.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пояснив журналістам, що у зазначених домовленостях йдеться про зниження ціни на російський газ для України на 30%, а якщо ціна газу відповідно до визначеної формули буде більшою, ніж 330 доларів, то така знижка становитиме 100 доларів.

Також сьогодні у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Д.МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року, якою передбачено базування російської військової бази у Севастополі до 2042 року.