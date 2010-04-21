Тимошенко: Янукович грубо порушив Конституцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ грубо порушив Конституцію, підписавши угоду з Російською Федерацією про подовження терміну перебування в Україні Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

«ЯНУКОВИЧ грубо порушив статтю 17 Конституції України, згідно з якою не допускається перебування іноземних військових баз на території України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції вважає сьогоднішнє підписання угоди надзвичайною подією для України, оскільки «фактично перебування Чорноморського флоту на українській території подовжено на 30 років – на 25 років за угодою і ще на 5 років – за згодою сторін».

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що таким чином В.ЯНУКОВИЧ, який нечесно обійняв пост Президента, продовжує торгувати національними інтересами України.