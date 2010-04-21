Ющенко: Янукович має виправити газові помилки Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повинен виправити помилки Юлії ТИМОШЕНКО у газовій сфері. Про це заявив лідер «Нашої України», колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю радіо «Эхо Москвы», коментуючи сьогоднішню зустріч президентів України та Росії в Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, В.ЮЩЕНКО наголосив, що слід переглянути ті угоди, які були укладені у січні 2009 року (між російським “Газпромом” та НАК “Нафтогаз України” – УНІАН). «Адже ці угоди призвели до того, що Україна отримала формулу ціни на газ з миттєвим впровадженням, а Росія не отримала ринкового тарифу за транзит. Це ключова помилка», - вважає В.ЮЩЕНКО.

«Не так цікаво почути з Харкова про те, що ціна на газ для України зміниться на 10 доларів, як про те, що зміниться принцип відносин. Слід принципово відрегулювати те, що пропустила Ю.ТИМОШЕНКО, укладаючи газові угоди. Україні та Росії потрібно переходити на ринкові відносини у питанні газових поставок та транзиту, і ці речі слід проводити симетрично», - наголосив лідер «Нашої України».

«Формула, яка була прийнята у 2009 році – одна із найскладніших, які працюють у Європі. Я вважаю її невдалою, але в принципі вона робить ціну на газ прогнозованою. Однак що стосується транзитної політики – вона повністю програна», - пояснив В.ЮЩЕНКО.

Він також порушив проблему наповнення українських газових сховищ. Лідер «Нашої України» пояснив, що Україна повинна закачувати у сховища близько 30 мільярдів кубів газу, що становить майже половину нашого річного споживання, і витрачати на цілі близько 7 мільярдів доларів щороку. Крім того, цей газ неможливо використати для внутрішніх потреб – він використовується лише для забезпечення транзиту російського газу до Європи. «Україна не повинна формувати цей ресурс», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, у Харкові голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН та голова правління “Газпрому” Олексій МІЛЛЕР підписали додаток до контракту від 19 січня 2009 року між «Газпромом» і «Нафтогазом» про купівлю-продаж природного газу у 2009-2019 роках, а також додаток до контракту від 19 червня 2009 року про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на 2009-2019 роки.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пояснив журналістам, що у зазначених домовленостях йдеться про зниження ціни на російський газ для України на 30%, а якщо ціна газу відповідно до визначеної формули буде більшою, ніж 330 доларів, то така знижка становитиме 100 доларів.

Крім того, підписаними доповненнями до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року скасовано пункти контракту, що відносяться до взаємних штрафних санкцій, які за практикою його виконання не застосовувалися.