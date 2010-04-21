Тимошенко готує Януковичу «чорну суботу»

Фракція БЮТ вимагатиме скликання позачергового засідання Верховної Ради у суботу, 24 квітня, у зв’язку з підписанням угоди про подовження строку перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

«Для того, щоб зібрати позачергову сесію, ми запрошуємо всіх депутатів всіх фракцій прибути завтра вранці для збору підписів для скликання позачергового засідання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає «антиконституційною» угоду про подовження строку перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні, й висловила переконання, що цей фактор має об’єднати всі опозиційні сили.

«Ми будемо збирати ці підписи біля сесійної зали Верховної Ради завтра зранку до тих пір, поки не зберемо 150 підписів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року, якою передбачено базування російської військової бази у Севастополі до 2042 року.