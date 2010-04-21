Партія Ющенка вимагає для Януковича імпічменту

“Наша Україна” заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який порушив норми української Конституції (ст.17) щодо заборони розміщення на території України іноземних військових баз, має бути зміщений у порядку імпічменту.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві “Нашої України”, “останнім часом нашому суспільству почали активно нав’язувати думку, що в Україні принциповий вододіл між політиками нібито проходить по лінії “старі політики” і “нові політики”. Але сьогоднішні переговори у Харкові президентів України та РФ - ЯНУКОВИЧА та МЕДВЕДЄВА, на жаль, у черговий раз підтвердили стару істину: в Україні принципові відмінності між політиками лежать лише в одній площині - готовності або неготовності здавати Москві українські інтереси”.

“Відмінності між зрадниками полягають лише у тому, що хтось намагається робити це втиху, як ТИМОШЕНКО, яка пов’язала Україні зашморг у вигляді січневих газових угод 2009 року, розповідаючи, що це вигідно Україні. А хтось, як ЯНУКОВИЧ, не приховує, що готовий поступитись росіянам усім, чого вони захочуть”, наголошують у “Нашій Україні”.

“З реальних дій нинішньої влади видно чіткій курс на русифікацію і здачу національних інтересів: русифікується український інформаційний простір, піддаються перегляду досягнення щодо відновлення історичної пам’яті, нищівним ударом по національних інтересах країни стала згода влади на продовження перебування ЧФ РФ в Україні на 25 років. Крім цього, команда ЯНУКОВИЧА, очевидно, готується здати росіянам й останні стратегічні ресурси України: авіапром, атомну енергетику та підземні сховища газу. Співвласність з росіянами у цих сферах може означати лише одне – Москва контролюватиме ці стратегічні сфери й вони працюватимуть в її інтересах”, переконані автори заяви.

“На жаль, ЯНУКОВИЧ у Харкові у взаєминах з Москвою перейшов з рівня «стратегічного партнерства» одразу на рівень «стратегічного холопства». Чорний, зрадницький характер харківських домовленостей був навіть омитий людською кров’ю, через яку переступив кортеж ЯНУКОВИЧА, прямуючи до Харкова. У цій ситуації логічним виглядає і не допуск українських журналістів на підсумкову прес-конференцію ЯНУКОВИЧА та МЕДВЕДЄВА у Харкові”, заявляє “Наша Україна”.

“Уклавши харківські домовленості, ЯНУКОВИЧ протиставив себе Україні. Президент, який порушив норми української Конституції (ст.17) щодо заборони розміщення на території України іноземних військових баз, має бути зміщений у порядку імпічменту. Політичний вихід із нинішньої ситуації може бути один – дострокові парламентські вибори. Краще вирішити дану ситуацію політичними методами і не доводити до масових акцій громадянської непокори”, йдеться у заяві.