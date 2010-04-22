Опозиція не виключає проведення масових протестів

у зв’язку з підписанням Януковичем угоди про базування ЧФ у Криму до 2042 року

Київ. 21 квітня. УНІАН. Народний депутат України (фракція НУ-НС), віце-прем’єр-міністр опозиційного уряду, голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК не виключає проведення масових акцій протесту у зв’язку з підписанням Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ угоди про продовження базування Чорноморського флоту РФ в України ще на 25 років після 2017 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НРУ, яке має УНІАН.

«Я не виключаю проведення масових акцій протесту у зв’язку з цим (підписанням згаданої угоди – УНІАН)», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також висловив подив заявам Президентів РФ і України щодо того, що ЧФ РФ є гарантом безпеки України.

«Чорноморський флот, який в більшості своїй недієздатний, не може забезпечити безпеку України. До того ж, упродовж всього перебування його в Україні ми постійно стикалися з порушенням українського законодавства, випадками глумління над українською державною символікою з боку офіцерів і військовослужбовців ЧФ РФ, а також несанкціонованого переміщення зброї по Криму», - наголосив депутат.