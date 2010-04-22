Тимошенко збирає фракцію
10:13, 22 квітня 2010Політика
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БЮТ вимагає позачергового засідання ВР
Cьогодні, 22 квітня, об 11.00 відбудеться засідання фракції «Блок Юлії Тимошенко».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.
Засідання відбудеться за адресою: вул. Грушевського, 5, конференц-зала, вхід через 9-й під`їзд.
Вхід за картками акредитації.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 квітня, лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що фракція БЮТ вимагатиме скликання позачергового засідання Верховної Ради у суботу, 24 квітня, у зв`язку з підписанням угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні.
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