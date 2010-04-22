Тимошенко збирає фракцію

Cьогодні, 22 квітня, об 11.00 відбудеться засідання фракції «Блок Юлії Тимошенко».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

Засідання відбудеться за адресою: вул. Грушевського, 5, конференц-зала, вхід через 9-й під`їзд.

Вхід за картками акредитації.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 квітня, лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що фракція БЮТ вимагатиме скликання позачергового засідання Верховної Ради у суботу, 24 квітня, у зв`язку з підписанням угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні.