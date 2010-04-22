Екс-куратор справи про отруєння Ющенка: мене віддали в руки кілерів!

Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України без пояснення причин ухвалили рішення про скорочення кількості охоронців колишнього керівника слідчо-оперативної групи Генпрокуратури Галини КЛИМОВИЧ, яка розслідувала справу про отруєння Віктора ЮЩЕНКА.

Про це Г.КЛИМОВИЧ повідомила в інтерв`ю газету "Сегодня" (№ 88 від 22 квітня 2010 року).

"Тепер охоронців стільки, скільки було ще до першого замаху на моє життя у 2002 році. І це при тому, що справа, в якій я фігурую як потерпіла, дотепер слухається у Миколаївському апеляційному суді. Виходить, що мене віддали до рук кілерів", - сказав Г.КЛИМОВИЧ.

Видання нагадує, що після інавгурації нового глави держави в ГПУ було ухвалене рішення доручити нагляд за ходом розслідування у справі про отруєння В.ЮЩЕНКО заступнику генпрокурора Віталію ЩОТКІНУ (раніше ці функції виконував інший заступник - Микола ГОЛОМША).

За словами Г.КЛИМОВИЧ, В.ЩОТКІН висунув перед нею умову не викликати на допит у рамках розслідування справи нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, віце-прем`єра Володимира СІВКОВИЧА і першого віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА. "Коли він (В.ЩОТКІН) зрозумів, що я не погоджуся, зажадав, щоб узгоджувала з ним питання, які маю намір поставити гаранту і його команді на допитах. Притому, що раніше план допитів було затверджено Миколою ГОЛОМШЕЮ і узгоджений з генпрокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ. Віктору ЯНУКОВИЧУ бути направлено не менш як 15 повісток. Однак він так і не з`явився на допит", - повідомила слідчий.

Г.КЛИМОВИЧ відзначила, що остаточною причиною для написання заяви про звільнення стало розформовування 19 квітня слідчої групи. "Я зрозуміла, що займатися розслідуванням мені не дадуть, і подала рапорт про звільнення. Де працюватиму, поки не вирішила. По суті, я поклала своє життя і кар`єру під ніж", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, керівником слідчої групи з розслідування справи про отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА замість звільненої за власним бажанням Галини КЛИМОВИЧ призначено слідчого Управління з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Володимира ПРОСКУРНИКА.

В.ПРОСКУРНИК раніше брав участь у розслідуванні обставин загибелі у ДТП лідера НРУ В’ячеслава Чорновола.