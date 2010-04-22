Росія вирішила активніше зайнятися українською трубою
11:59, 22 квітня 2010Політика
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Підкомітету дали доручення
Росія і Україна інтенсифікують роботу зі створення консорціуму для модернізації української газотранспортної системи (ГТС), повідомив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО журналістам.
Про це повідомляє РІА «Новости».
"Ми доручили російсько-українському підкомітету зі співпраці інтенсифікувати роботу, зокрема щодо консорціуму для модернізації ГТС. Ми від цієї ідеї не відмовляємося", - сказав С.ШМАТКО.
Нагадаємо, раніше український уряд заявляв про готовність ініціювати створення газового консорціуму з Росією та ЄС для спільного управління газотранспортною системою.
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