Янукович каже, що ми впали головою вниз

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про політичну стабілізацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, присвяченій 50-денному перебуванню на посаді глави держави.

У своєму вступному слові В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що «сьогодні день іде за два», і тому він вирішив не чекати 100 днів, а прозвітувати за перші 50 днів перебування на посаді. Він підкреслив, що злагоджені дії Президента, уряду, парламентської коаліції дозволили в короткий термін сформувати нову владу по всій вертикалі. Також це дозволило здійснити глибокий аналіз ситуації в країні, додав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ви знаєте, що ми прийняли країну в жахливому стані, і щоб витягнути її, нам довелось напружено працювати», - сказав Президент.

За його словами, чвари між вищим керівництвом країни привели Україну фактично до руйнування. «А в останні два роки йшло фактичне знищення економіки України і значне погіршення рівня життя людей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що в останні роки відбувався значний політичний тиск на економіку, в той час як “уряд фактично обслуговував одну політичну силу”. На думку глави держави, все це значно погіршило наслідки світової економічної кризи в Україні. При цьому він навів декілька цифр. Так, за словами В.ЯНУКОВИЧА, падіння ВВП у 2009 році склало 19%, падіння виробництва - 22%.

«Ми дуже сильно постраждали, як кажуть, впали головою вниз», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши, що падіння української економіки відбулось в рази більше порівняно з іншими країнами.