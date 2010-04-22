Опозиція збирається для консультацій

Сьогодні 22 квітня опозиція проведе консультації щодо спільних дій для спротиву домовленостям російського та українського президентів про умови базування Чорноморського флоту в Севастополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це в телеефірі сказав голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Він заявив, що підпишеться під ініційованим Блоком Тимошенко зверненням до голови Верховної Ради про проведення 24 квітня позачергової сесії парламенту. Разом з тим А.ГРИЦЕНКО відзначив, що зупинити нові міждержавні домовленості буде важко. «ЯНУКОВИЧ має більшість, щоби провести це рішення попри спроби опозиції. Опозиція, на превеликий жаль, у меншості у парламенті, опозиція у меншості у суспільстві, також визнаємо це. Не виведе на вулицю півмільйона людей для того, щоби зупинити такий крок», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Тим часом першим кроком, на думку народного депутата, має бути парламентська боротьба. «Голосів опозиції не вистачить, будемо переконувати тих, хто у коаліції», - сказав А.ГРИЦЕНКО.