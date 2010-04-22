Опозиція збирається для консультацій
Гриценко каже, що має бути боротьба
Сьогодні 22 квітня опозиція проведе консультації щодо спільних дій для спротиву домовленостям російського та українського президентів про умови базування Чорноморського флоту в Севастополі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це в телеефірі сказав голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.
Він заявив, що підпишеться під ініційованим Блоком Тимошенко зверненням до голови Верховної Ради про проведення 24 квітня позачергової сесії парламенту. Разом з тим А.ГРИЦЕНКО відзначив, що зупинити нові міждержавні домовленості буде важко. «ЯНУКОВИЧ має більшість, щоби провести це рішення попри спроби опозиції. Опозиція, на превеликий жаль, у меншості у парламенті, опозиція у меншості у суспільстві, також визнаємо це. Не виведе на вулицю півмільйона людей для того, щоби зупинити такий крок», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.
Тим часом першим кроком, на думку народного депутата, має бути парламентська боротьба. «Голосів опозиції не вистачить, будемо переконувати тих, хто у коаліції», - сказав А.ГРИЦЕНКО.