Тимошенко: консолідація опозиції розпочалася

Фракції опозиції збирають підписи народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради в суботу щодо вчорашніх угод, підписаних між Президентами України та Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що вчорашні події, які відбулися у Харкові, по суті розпочали справжній процес об’єднання опозиційних сил, оскільки як опозиція, так і суспільство мають відреагувати на ті угоди, підписані Президентами двох країн, які завдали серйозної шкоди інтересам держави.

«З вчорашнього дня по суті розпочався процес дезінтеграції української території та Української держави», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як наголосила лідер БЮТ, аби протистояти цьому, треба мати абсолютну єдність опозиційних сил та суспільства. Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що сьогодні вранці керівники опозиційних партій, фракцій та груп підписали звернення до українського народу з приводу тих угод, які були підписані вчора у Харкові. «З усього цього можна зробити перший і головний висновок - консолідація опозиції розпочалася», - сказала вона.

Збір підписів розпочався об 11-й годині. Свої підписи під документом про скликання позачергового засідання ВР вже поставили більшість депутатів від фракцій БЮТ та НУ-НС. Кожен депутат особисто приходив, аби розписатись.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 квітня, лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що фракція БЮТ вимагатиме скликання позачергового засідання Верховної Ради у суботу, 24 квітня, у зв`язку з підписанням угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні.