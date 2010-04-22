Ющенко скликає прес-конференцію

Завтра, 23 квітня, о 13.00 Президент України 2005-2010 рр., лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО дасть прес-конференцію щодо ситуації, пов’язаної зі зрадою керівництвом країни національних інтересів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

Прес-конференція відбудеться у прес-центрі «Нашої України» за адресою: вул. Щорса 36 Б.

Акредитація ЗМІ триває до 11.00 23 квітня за тел. 569-75-15 та 067-768-91-18.