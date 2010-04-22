Лукашенко відчуває тиск з двох сторін

Президент Білорусії Олександр Лукашенко оголосив, що, незважаючи на вимоги Москви і Вашингтона, він не розлучиться з високозбагаченим ураном.

«Росія і США кажуть: віддайте збагачений уран. Ми нічого не віддамо. Росія говорить Америці: заспокойтеся, ми звідси (з Білорусії) вивеземо. Ніхто нічого не вивезе. Ми не дозволимо», - цитує слова Лукашенка газета «Комерсант-Україна». Заяву щодо урану Лукашенко озвучив в ході робочої поїздки в Мозирський район Білорусі. При цьому він підкреслив, що «в Білорусі залишився високозбагачений уран, сотні кілограмів».

«Мені вже котрий рік підряд говорять: вивозьте цей уран. Хочете - до Америки, ми вам заплатимо, хочете - в Росію. Я кажу: "По-перше, чому ви нам диктуєте, якщо це наш товар, ми його утримуємо під контролем МАГАТЕ. Ми не збираємося робити "брудні" бомби або комусь продавати. Ми використовуємо цей уран в дослідницьких цілях ", - сказав президент Білорусі.

"Мене зараз приперли до стінки, ніж до горла - віддай. Я кажу, що вже віддали свого часу ядерну зброю, а що ми від цього маємо? "- зазначив Лукашенко.

При цьому, він запевнив, що не дасть іншим країнам диктувати Білорусі свої вимоги.

"Нахиляти Білорусь нікому не дозволено. Ми будемо розмовляти тільки солідно, по-партнерськи, як би на нас ні давила Америка і з іншого боку Росія. А тут тиск йде з двох сторін, і ми це відчуваємо ", - резюмував Лукашенко.

Примітно, що відповідні уранові заяви білоруський президент озвучив 14 квітня, два дні потому, як Президент України Віктор Янукович погодився на здачу 90 кг вітчизняного високозбагаченого урану. Домовленість про те, що наша держава позбудеться стратегічних запасів цього матеріалу до 2012 була досягнута за підсумками зустрічі Януковича с президентом США Бараком Обамою.

Як відзначив прес-секретар Білого дому Роберт Гіббс на спеціальному брифінгу в рамках саміту з ядерної безпеки, запасів високозбагаченого урану, які Україна використовує для проведення досліджень та створення медичних ізотопів, достатньо для створення декількох ядерних зарядів.

«Янукович оголосив про рішення України позбавитися усіх запасів високозбагаченого урану до проведення наступного саміту з ядерної безпеки», - йшлося в заяві представника Білого дому.