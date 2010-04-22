Янукович хоче подивитися, на що здатна Богатирьова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що не змінив своєї думки стосовно секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, але залишаючи її на посаді, виходив з точки зору її професіоналізму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав на прес-конференції у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що це стосується не лише Р.БОГАТИРЬОВОЇ. Він звернув увагу на те, що «і в Адміністрації Президента, і в уряді працює багато людей, що представляють політичні сили «які не йшли з нами (Партією регіонів) на вибори».

Він підкреслив, що головним критерієм подібних рішень був професіоналізм людини, а також те, яку користь вони можуть принести країні. «Тому я прийняв рішення таке по цілому ряду фахівців, не лише по БОГАТИРЬОВІЙ – подивитись на них, на що вони здатні, якщо вони будуть відповідати тим вимогам, які ми ставимо, вони будуть працювати», - підкреслив глава держави.