Янукович опинився між молотком і кувалдою?

Екс-кандидат на пост Президента України, юрист Олег РЯБОКОНЬ вважає домовленості щодо пролонгації базування російських військово-морських сил в Україні черговим порушенням діючої Конституції. Про це він заявив на офіційному сайті ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя».

“Лише громадяни України можуть стати на захист Конституції і публічно висловити свою позицію через референдум, бо в іншому випадку фактична зміна конституційного ладу пройде при мовчазній згоді суспільства”, – підкреслив О.РЯБОКОНЬ.

За його словами, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ і його команда продовжують процес, розпочатий при попередніх лівих урядах, що базується на обмані громадян і порожніх обіцянках, коли інтереси держави поступаються інтересам системи влади та її фінансистів під гаслами соціального захисту пересічних громадян. При цьому діє золоте правило – не дражнити власних громадян високими цінами на енергетику. Таким чином, зазначив О.РЯБОКОНЬ, “фактично ми дозволяємо доводити власну державу до банкрутства, з одного боку надаючи державні субсидії великим підприємствам, а з іншого – надаючи величезні дотації громадянам. Спочатку були підписані кабальні газові домовленості заради амбіцій окремих представників попередньої влади, однак виконувати їх не готові ні олігархи, ні звичайні громадяни. Всі рекомендації міжнародних фінансових установ щодо підвищення тарифів на енергетику для населення були проігноровані українською владою, яка уникає відповідальності за те, що наші громадяни поступово скочуються за межу бідності. Саме тому національні інтереси України так мало важать на міжнародній арені”.

“Україна крок за кроком втрачає незалежність, за безцінь віддаючи важелі впливу і економічного добробуту. Після останніх рішень залишається останній рубіж – продаж “Укртелекому”, Одеського припортового заводу, атомна енергетика і земля”, – заявив О.РЯБОКОНЬ.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ зараз “між молотом і кувалдою” - з одного боку на нього тисне великий бізнес, а з другого треба постійно загравати з широкими масами, щоб утриматися при владі. Тому, під тиском геополітичних супертяжів, новий Президент відмовився від високозбагаченого урану в обмін на поновлення кредитів МВФ, а тепер, в порушення Конституції, – на базування іноземних військових сил понад встановлені терміни в обмін на звичайні ринкові ціни на газ. “На жаль, система влади на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ вважає, що для більшості громадян тарифи на газ варті більшого, ніж збереження незалежності України та її самостійний розвиток як держави, яка належить українському народу. Однак, дуже скоро вони зрозуміють свою фатальну помилку”, – сказав О.РЯБОКОНЬ.

“Легкість, з якою Президент торгує національними інтересами на світовому рівні, свідчить лише про те, що В.ЯНУКОВИЧ не готовий до непопулярних, але потрібних заходів всередині країни, саме тому ці рішення приймаються на міжнародній арені. Це наслідок лівої політики, яку треба негайно змінити”, – підкреслив О.РЯБОКОНЬ.

ВГО “Громадянський рух Олега Рябоконя” готове надати юридичну підтримку ініціативним групам щодо підготовки і проведення всенародного референдуму із зазначених питань.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.