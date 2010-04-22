Нафтогаз вже облизується на мільярдну компенсацію

НАК «Нафтогаз України» просить уряд компенсувати з Державного бюджету в повному обсягу збитки, завдані в результаті реалізації природного газу підприємствам - виробникам азотних мінеральних добрив за пільговими цінами.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його інформацією, ці збитки компанія пропонує компенсувати із загального фонду Державного бюджету із застосуванням механізму, аналогічного діючому механізму компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу і його реалізацією суб`єктам господарювання для виробництва теплової енергії, що споживається населенням, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №49 від 14.01.09 р.

При цьому, починаючи з другого півріччя цього року, ціна реалізації природного газу підприємствам - виробникам азотних мінеральних добрив має бути встановлена на рівні не нижче за закупівельну ціну, а здешевлення вартості імпортованого природного газу для потреб зазначених підприємств компанія пропонує забезпечити шляхом надання відповідної субвенції з Держбюджету, визначивши розпорядником бюджетних коштів профільне міністерство.

Також співбесідник Агентства зазначив, що за попередніми розрахунками НАК «Нафтогаз України», в результаті різниці між цінами закупівлі та реалізації імпортованого природного газу підприємствам - виробникам азотних мінеральних добрив упродовж першого півріччя 2010 року компанії буде завдано збитків у сумі понад 1 млрд. грн.

Нагадаємо, потреби підприємств - виробників азотних мінеральних добрив у природному газі забезпечуються за рахунок імпортованого природного газу. Разом з тим, відповідно до постанов НКРЕ №1128 від 01.10.2009 р. і №350 від 01.04.2010 р. «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для підприємств-виробників азотних мінеральних добрив», граничний рівень цін на природний газ для потреб таких підприємств (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу) становив у І кварталі 2010 року 1584,40 грн. за тис. куб. м, а в II кварталі 2010 року - 1633,30 грн. за тис. куб. м.

При цьому середньозважена ціна закупівлі імпортованого природного газу в І кварталі 2010 року становила 1784,85 грн. за тис. куб. у, а в ІІ кварталі 2010 року становитиме 2052,01 грн. за тис. куб. м.