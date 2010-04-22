Уряд Бельгії подав у відставку, король поки що не прийняв свого рішення.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.

Згідно з інформацією Інтернет-версії газети “Le Soir”, сьогодні прем’єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ схвалив рішення просити короля про відставку.

Це рішення бельгійського прем’єра було прийнято після того, як одна з партій коаліції - фламандська OpenVLD - оголосила про вихід з уряду.

Рішення про відставку було схвалено сьогодні на терміново скликаному засіданні уряду Бельгії.

Криза була спровокована неможливістю дійти згоди щодо розділення регіону Bruxelles-Hal-Vilvoorde – центрального регіону країни, на дві частини за мовною ознакою.

Як повідомлялося, у Бельгії три офіційні мови: французька, нідерландська на німецька. Брюссель – франкомовне місто, яке оточено нідерландськомовною провінцією.

З 1 липня цього року Бельгія головуватиме в ЄС. Це питання може вплинути на збереження чинного уряду до кінця року