Україна може скасувати угоду щодо ЧФ ще до 2017 року

Україна у випадку приходу до влади нових політичних сил може скасувати підписану вчора угоду з Росією про продовження базування Чорноморського флоту РФ ще до завершення чинної угоди до 2017 року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Аналітик підкреслив, що кожна держава є суверенною і може розривати раніше підписані договори, зауваживши, що більші труднощі із розриванням виникають лише із договорами, які визначають кордони.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ назвав «символічним жестом” згоду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧ продовжити перебування ЧФ Росії в Криму на 25 років, наголосивши, що навіть до закінчення нині діючої угоди в Україні «може багато що змінитися».

Експерт визнав, що у політичному плані ця новина є дуже прикрою для прихильників європейської інтеграції України, до яких належить Польщі, але на практиці вона не матиме значного впливу на відносини України з ЄС та НАТО.

За його словами, через домовленості по флоту, з якими зав’язані також газові справи, можуть постраждати лише проекти енергозбереження, які мали реалізовуватися спільно з Європейським Союзом.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ сказав, що сам факт присутності флоту на українській території не вплине на інтеграцію, оскільки європейське законодавство не забороняє розташування військових формувань третіх країн в державах ЄС.

Водночас експерт позитивно оцінив зменшення на третину ціну російського газу для України, що, можливо, дозволить не підвищувати ціни на газ для населення, котре це дуже добре сприйме.

«Політично вона (угода) виглядає жахливо, але з перспективи щоденності видається, що має менш негативні наслідки, особливо якщо Україна в обмін отримає дешевший газ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.