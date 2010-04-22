Тимошенко: в Україні настав найважчий час

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що зараз в Україні настав найважчий час випробувань для демократії та стратегічного курсу на євроінтеграцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з Єврокомісаром з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ у Києві.

"Сьогодні нас по-справжньому хвилює, щоб той час, коли ми перебуваємо в опозиції, не був втраченим для європейської інтеграції України", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції підкреслила, що для її політичної сили євроінтеграція залишається ключовою системою цінностей. "Наш перехід в опозицію лише зміцнив це переконання", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що нинішня влада в особі Віктора ЯНУКОВИЧА, незважаючи на свою гучну проєвропейську риторику, не підтверджує її своїми діями.

У свою чергу Ш.ФЮЛЕ підкреслив, що процес європейської інтеграції є дуже складним.

"Це процес, в якому беруть участь не лише Президент і не лише одна політична сила. Це процес, який має включати і інших партнерів. Я закликав уряд, зокрема прем’єр-міністра, до того, щоб вони залучали і інших партнерів до реалізації програми з євроінтеграції", - сказав він.

Водночас Ш.ФЮЛЕ запевнив Ю.ТИМОШЕНКО, що стабільність в Україні за будь-яку ціну не є доктриною Євросоюзу. "Повага до верховенства права, прав людини, демократичних принципів завжди були й залишаються ключовими у відносинах Україна - ЄС", - додав єврокомісар.

Коментуючи рішення Президента В.ЯНУКОВИЧА про подовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на українській території, Ш.ФЮЛЕ підкреслив, що "хоча такі речі і є суверенним правом України, вони мають відбуватися прозоро і не суперечити Конституції".