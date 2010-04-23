Закінчився «медовий місяць» Януковича

Із підписанням 21 квітня угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі на 25 років закінчився «медовий місяць» Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ.

«Я думаю, що перший очевидний наслідок - це значне підвищення температури української політики. Опозиційні сили вже заявили, що будуть спроби імпічменту, спроби блокування парламенту. І я думаю, таким чином закінчився медовий місяць Віктора ЯНУКОВИЧА і закінчилась та політична стабілізація, про яку вони так довго говорили і якою так пишались», - сказав І.ЖДАНОВ.

На його думку, Президент В.ЯНУКОВИЧ показав, що він є лише президентом Донбасу.

Експерт відзначив закритість підготовки до підписання цього договору, відсутність суспільної дискусії та обговорення серед політиків цього питання. Також він звернув увагу на те, що не було засідання Ради національної безпеки та оборони України з цього приводу, або про таке засідання не повідомлялося. «Ми маємо підкилимову політику та підкилимову дипломатію», - зазначив І.ЖДАНОВ.

Також він висловив впевненість, що у парламентської коаліції знайдуться голоси для ратифікації угоди щодо ЧФ.

Разом з тим підписання угоди, на думку експерта, може призвести до масових акцій та поглиблення суспільного розколу.