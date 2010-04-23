Про що свідчить чистка в луганській Партії регіонів?

У Луганській області активізувалися відцентрові процеси у ряді великих політичних сил, що може привести до радикального переформатування місцевих еліт, особливо напередодні чергових місцевих виборів і позачергових парламентських. Так прокоментував інформацію про партійні чистки в Луганському обласному відділенні Партії регіонів експерт, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК, повідомили УНІАН у Центрі.

«Луганщина перебуває напередодні радикального політичного переформатування. Похід у владу Віктора ТИХОНОВА (екс-голова Луганської облради, який став віце-прем`єр-міністром в уряді Миколи АЗАРОВА, – УНІАН) і призначення Валерія ГОЛЕНКА губернатором не реалізували амбіції політичної еліти в регіоні, яка зробила Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом. Виключення з ПР таких політиків як Юрій ЖУРАВЛЬОВ, Микола КИРИЧЕНКО та інших можна розцінювати як свідоцтво внутрішньої дискусії, що почалася в партії», - зазначив В.КУЛИК.

«При цьому варто розуміти, - сказав експерт, - що луганські регіонали ніколи й не були сильними єднанням – варто пригадати хоча б конфлікт Валентина ЛАНДИКА і В.ТИХОНОВА. Все це означає, що найближчим часом у регіоні можна очікувати формування альтернативного політичного проекту, що претендує на позитивний результат як на чергових місцевих, так і позачергових парламентських виборах. І в цьому контексті варто пригадати проект Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ «Новий Донбас».

За словами В.КУЛИКА, Луганщина залишилася останнім регіоном, де система влади настільки консервативна, що поява нових проектів може стати революційним явищем локального масштабу. «Луганська політична еліта десятиліттями накопичує суперечності. Й прийде той момент, коли локальна політична альтернатива може мати ознаки революційності. Вже сьогодні регіон вирощує яскравих політиків, таких як КОРОЛЕВСЬКА, незалежних ні від центральної влади, ні від регіональної. Завтра там можливе радикальне переформатування всієї політичної системи», - вважає політолог.