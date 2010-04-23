Янукович поставив адміністрацію Обами в незручне становище?

У політичному і експертному середовищі США приголомшені терміном, на який продовжено базування Чорноморського флоту Росії на території України.

Про це газеті “День” (№ 72-73 від 23-24 квітня) заявив експерт центру “За американський прогрес” Самуель ЧАРАП (м. Москва), який спеціалізується на вивченні України та Росії.

“Вражає термін договору про продовження базування ЧФ РФ на 25 років. Ніхто раніше не говорив про такі грандіозні терміни. Якщо дивитися на стан Чорноморського флоту, то за цей час він перестане існувати як боєздатний підрозділ Військово-морських сил РФ. Адже в планах Міністерства оборони немає планів переозброєння або переоснащення Чорноморського флоту. Отже, з практичного погляду не дуже зрозуміло, чому Росії це потрібно. З геополітичного погляду це ще зрозуміло. Напевно, в Росії це вважають гарантією того, що Україна не буде членом НАТО”, - сказав експерт.

Водночас він зазначив, що у Вашингтоні були готові до можливості досягнення такої домовленості.

“Були такі ознаки, що вестимуться переговори про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні. У цьому мало хто сумнівався. Але нас приголомшує термін продовження базування ЧФ РФ. І в цьому плані дехто буде просто шокований тривалістю терміну нової угоди. Але, в принципі, я не думаю, що варто чекати на якісь офіційні претензії. Тому що це вільний вибір суверенної країни, й Вашингтон тут офіційно ні до чого”, - вважає С.ЧАРАП.

При цьому він зауважив, що “звичайно, термін продовження базування Чорноморського флоту на українській території ставить адміністрацію Білого дому в незручне становище”. “Але я не можу виключати, що у Вашингтоні були поінформовані про майбутній розвиток подій. Я пов’язую це з тим, що український Президент нещодавно був у Вашингтоні.

Також С.ЧАРАП висловив думку, що В.ЯНУКОВИЧ “не пішов би на цей крок, якби в нього був інший вибір”.