В Азарова закрились і сіли за бюджет
11:37, 23 квітня 2010Політика
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Засідання - позачергове
Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні розглядає проект державного бюджету на 2010 рік
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА сьогодні журналістам перед нарадою з питань забезпечення та проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку.
«Зараз завершується Кабмін», - сказала С.ТОЛСТОУХОВА, пояснюючи причини відсутності на запланованій прес-конференції міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Равіля САФІУЛЛІНА.
Джерела в уряді підтвердили, що на засіданні Кабінету міністрів розглядається проект державного бюджету на 2010 рік.
Засідання відбувається у закритому режимі.
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