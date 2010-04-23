В Азарова закрились і сіли за бюджет

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні розглядає проект державного бюджету на 2010 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА сьогодні журналістам перед нарадою з питань забезпечення та проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку.

«Зараз завершується Кабмін», - сказала С.ТОЛСТОУХОВА, пояснюючи причини відсутності на запланованій прес-конференції міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Равіля САФІУЛЛІНА.

Джерела в уряді підтвердили, що на засіданні Кабінету міністрів розглядається проект державного бюджету на 2010 рік.

Засідання відбувається у закритому режимі.