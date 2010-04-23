Азаров запропонує ВР урізати спецпенсії

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що в проекті державного бюджету на 2010 рік у повному обсязі передбачено видатки на виконання закону про підвищення соціальних стандартів.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, про це він сказав за підсумками сьогоднішнього позачергового засідання уряду.

"Більше того, суми, які громадяни недоотримували внаслідок невиконання попереднім урядом цього закону, будуть їм виплачені", - заявив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр зауважив, що сьогодні на засіданні уряд ухвалив документи, які спрямовані на усунення диспропорцій пенсійного забезпечення, якими, зокрема, пропонується обмежити максимальний розмір пенсії 12-ма прожитковими мінімумами для осіб, що втратили працездатність, - тобто на рівні 8,3 тис. грн.

За словами М.АЗАРОВА, пропонується призначати пенсії за спеціальними законами (народним депутатам, державним службовцям, науковцям тощо) тільки при досягненні загальновстановленого пенсійного віку. Водночас ті народні депутати, державні службовці, прокурори, судді, які продовжують працювати після виходу на пенсію, отримуватимуть пенсію на загальних підставах за нормами Закону України "Про загальне обов’язкове державне пенсійне страхування" і лише після закінчення трудової діяльності – відповідно до спеціальних законів. "Ці зміни не будуть поширюватися на пенсіонерів, яким вже призначено пенсію", - наголосив він.

Крім того, за словами прем’єр-міністра, вносяться зміни до законодавства, які не дозволятимуть суб’єктам господарювання занижувати відрахування до Пенсійного фонду.

М.АЗАРОВ додав, що уряд також розглянув ряд законопроектів, які впливають на наповнення дохідної частини бюджету, зокрема, щодо оподаткування предметів розкоші та високоприбуткових операцій. Згідно з законопроектами, пропонується ввести податок на квартири площею більше 300 кв. м і будинки понад 500 кв. м, збільшити ставки акцизного збору на престижні високовартісні автомобілі (більше 50 тис. євро) та мотоцикли (більше 10 тис. євро), запровадити оподаткування яхт, літаків, гелікоптерів, збільшити акцизні збори на алкогольну і тютюнову продукцію.

Прем’єр-міністр додав також, що переглядаються ставки оподаткування за користування радіочастотами.

Уряд також передбачає впровадити податкові норми, які дадуть змогу запобігти втратам бюджету: комплексний контроль за повнотою відображення податкових зобов’язань, посилення контролю за сумнівними операціями суб’єктів господарювання, вдосконалення оподаткування банківських установ. Передбачені також норми, які попереджають корупцію у сфері адміністрування ПДВ.