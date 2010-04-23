Литвин відмовився збирати ВР у суботу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН відмовляє у проведенні 24 квітня позачергового засідання ВР за ініціативою фракцій опозиції.

Про це йдеться у листі спікера на ім`я лідера парламентської фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА, повідомили УНІАН в прес-службі ВР.

В.ЛИТВИН повідомив, що матеріали з ініціативою 150 народних депутатів України щодо скликання у суботу, 24 квітня, позачергового пленарного засідання ВР з розглядом на ньому питання про Угоду щодо продовження перебування в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації він отримав сьогодні о 13.30. «При цьому ініціатори пропонують включити до порядку денного позачергового пленарного засідання проекти постанов (реєстр. № 6332 і № 6333) від 22 квітня 2010 року», - йдеться у листі.

«Забезпечити організацію, підготовку і проведення завтра позачергового пленарного засідання парламенту відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України не є можливим. Це підтвердили і результати консультацій з головами депутатських фракцій у Верховній Раді України, які засвідчили, що у позачерговому пленарному засіданні парламенту в суботу 24 квітня 2010 року не зможе взяти участь більшість народних депутатів України, необхідна для прийняття результативних рішень», - зауважив голова ВР.

В.ЛИТВИН також зазначив, що станом на 13.30 23 квітня 2010 року до парламенту не надійшли офіційні тексти документів, які з огляду на суть ініціативи народних депутатів України мають бути предметом обговорення на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, фракції опозиції ініціювали проведення позачергового засідання ВР в суботу для оцінки дій Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з підписання з РФ угоди про подовження термінів перебування ЧФ РФ на території України на 25 років.

Вчора В.ЛИТВИН заявляв, що не бачить приводу для того, щоб у суботу проводити таке засідання. За його словами, деякі політичні сили хочуть влаштувати мітинг в парламенті України замість того, щоб спокійно обговорити питання щодо підписання угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України.

Сьогодні лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що депутати від БЮТ та НУ-НС завтра в будь-якому випадку прийдуть до ВР, аби провести позачергове засідання.