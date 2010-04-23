Від Януковича принц вийшов «натхнений» планами України

Віктор Янукович під час зустріч з принцем Ендрю розказав спеціальному представникові Великої Британії з питань міжнародної торгівлі та інвестицій про ситуацію в Україні. Зокрема - про сформовану вертикаль влади: коаліцію в парламенті і дієздатний уряд, повідомляє прес-служба голови держави.

«І цей ланцюг - Президент - Уряд - більшість у Верховній Раді, - вже почав працювати», - підкреслив Глава держави, зазначивши, що таким чином в країні відновлюється політична стабільність.

Віктор Янукович в якості одного з головних завдань визначив максимально швидке виправлення складної ситуації в економіці, зауваживши, що це неможливо зробити без впровадження реформ.

Глава держави також акцентував увагу на початку реальної боротьби з корупцією. «Ми створили Антикорупційний комітет. Вже відпрацьовано ряд законопроектів, що будуть погоджені з Венеціанською комісією», - наголосив він.

«Сьогодні до влади прийшли професіонали. Ми почнемо покращувати соціальну ситуацію, і до кінця року закладемо міцний фундамент на 2011 рік. Це - головна мета», - підкреслив Глава держави.

«Зараз ми працюємо над стратегією розвитку України до 2020 року, і, скоріше за все, до кінця 2010 вона буде відпрацьована і затверджена», - сказав Віктор Янукович, додавши, що розгляд концепції реформ заплановано на травень, а вже у другому півріччі має розпочатися їх практичне втілення.

«У бюджет ми заклали такі програми, які дозволять це зробити. Ми їх оголосимо і будемо виконувати», - резюмував Президент України.

У свою чергу принц Ендрю висловив впевненість, що програма реформ української влади не тільки добре продумана, а й готова до реалізації. «Те, що Ви розповіли мені про плани країни на майбутнє, мене настільки надихнуло, що я маю звернутися до британської бізнес-громади, щоб вона робила для України більше».

Принц Ендрю також підкреслив, що був би дуже радий надати особисту підтримку планам реформ в Україні. Він звернув особливу увагу на потенціал України у сільському господарстві та аерокосмічній галузі.